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Gondolda tehlikeli hareket yürekleri ağza getirdi

’da lunaparkta bulunan gondola binen 3 gencin hareketleri yürekleri ağza getirdi. Yaz aylarında Orduzu Pınarbaşı'nda açılan lunaparkta bulunan gondolda 3 gencin hareket halindeyken yer değişmeleri ve ayakta durmaları izleyenleri korkuttu.

İHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 18:22 Son Güncelleme: 12.8.2020 18:24 ABONE OL
Gondolda tehlikeli hareket yürekleri ağza getirdi

'da lunaparkta bulunan gondola binen 3 gencin hareketleri yürekleri ağza getirdi. Yaz aylarında Orduzu Pınarbaşı'nda açılan lunaparkta bulunan gondolda 3 gencin hareket halindeyken yer değişmeleri ve ayakta durmaları izleyenleri korkuttu.

Gondolda tehlikeli hareket yürekleri ağza getirdi

'da yaz aylarında Orduzu Pınarbaşı'nda açılan lunaparkta bulunan gondolda 3 gencin hareket halindeyken yer değişmeleri ve ayakta durmaları izleyenleri korkuttu.

Gondolda tehlikeli hareket yürekleri ağza getirdi

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile bu anlar kayda alınırken, görüntülerde gondolun hareket halinde olduğu esnafa 3 gencin ayağa kaldıkları ve yer değiştirdikleri görülüyor. Zaman zaman ayağa kalkarak müzik eşliğinde dans ettikleri görülen gençlerin, bu hareketleri izleyenlerin de yüreklerini ağızlara getirirken bu anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Gondolda tehlikeli hareket yürekleri ağza getirdi
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