JÖH ve JÖAK tanıtım TIR'ı Kırıkkale'de

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanında konuşlanan tırda, JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı tişört, mont, künye, bileklik, saat ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuluyor.

Dev ekrandan JÖH ve JÖAK timlerinin faaliyetleri hakkında tanıtıcı video gösterimi yapılırken vatandaşlar da TIR'a yoğun ilgi gösterdi.

Bazı hediyelik eşyaların yanı sıra diğer ürünlerden de alan vatandaşlar, TIR'ıkentte daha sık görmek istediklerini dile getirdi. TIR'daki satışlardan elde edilen gelir, şehit olan jandarma mensuplarının aileleri yararına kullanılmak üzere Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışlanıyor.

TIR'ın 13 Ağustos Perşembe akşamına dek meydanda hizmet vereceği bildirildi.