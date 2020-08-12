Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş BURADA!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) her hafta 3 gün (Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi) çekilişini düzenlediği ve tamamen yenileyerek büyük ikramiyede artışa gittiği Sayısal Loto oyununun 5. Çekilişi 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü yapılacak olan canlı çekilişle belirlenecek. Bugünkü Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi için 51 milyon 982 bin 321 Türk Liralık büyük ikramiyeyi kazanmak için kupon dolduran şans oyunu severleri heyecanlı anlara ortak olmak için 12 Ağustos Sayısal Loto canlı çekiliş bilgilerine ulaşmak istiyor.
Sayısal Loto 12 Ağustos çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranını hazırladığımız içerikte bulabilir ve kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz. İşte 12 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş yayını…
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.