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sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! Online ile 12 Ağustos Çılgın Sayısal Loto BURADA!

İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi düzenlenen oyununun 5. Çekilişi 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü yapılacak olan canlı çekilişle belli olacak. 52 Milyon Türk Lirası için bugün yapılacak için kupon dolduran şans oyunu severler 12 Ağustos MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile günün şanslı numaralarını öğrenmek istiyor. Bu başlık altında ile 12 Ağustos 2020 Çarşamba Çılgın canlı yayını ile sorgulama ekranını bulabilirsiniz. İşte MPİ Sayısal Loto çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 12.8.2020 19:49 Son Güncelleme: 12.8.2020 19:49 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş BURADA!

MPİ'nin ( İdaresi) her hafta 3 gün (Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi) çekilişini düzenlediği ve tamamen yenileyerek büyük ikramiyede artışa gittiği oyununun 5. Çekilişi 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü yapılacak olan canlı çekilişle belirlenecek. Bugünkü Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi için 51 milyon 982 bin 321 Türk Liralık büyük ikramiyeyi kazanmak için kupon dolduran şans oyunu severleri heyecanlı anlara ortak olmak için 12 Ağustos Sayısal Loto bilgilerine ulaşmak istiyor.

12 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI CANLI İZLE!

Sayısal Loto 12 Ağustos çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranını hazırladığımız içerikte bulabilir ve kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz. İşte 12 Ağustos Çılgın canlı çekiliş yayını…

Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş BURADA!

12 AĞUSTOS SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

12 AĞUSTOS SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş BURADA!

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş BURADA!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş BURADA!
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