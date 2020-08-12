Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 12 Ağustos Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Yeni dönemde kazandırmaya devam eden şans oyununun artık internet üzerinden de oynanabilmesi nedeniyle ilgi bir hayli arttı. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi kazanan olmazken, 51 Milyon TL 5. hafta çekilişine devretti. Sayısal Loto sonuçları neticesinde büyük ikramiyenin sahibi olma hayallerini kuran binlerce kişi kuponlarını doldurarak geri sayıma başladı. Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun ise cevabı araştırılıyor. Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!
Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki 5. hafta çekilişi öncesi heyecan artıyor. Büyük çekilişe sayılı saatler kala zengin olma hayali ile binlerce vatandaşın bekleyişi ise sürüyor. Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta devreden tutarı 51 Milyon TL!
Sayısal Loto'nun 5. hafta çekilişi bugün saat 21:45'te çekilecek. Büyük çekilişin ardından kazandıran numaralara ve bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
4. HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Ağustos 2020 Pazartesi 4. Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 4 - 1 - 17 - 63 - 51 - 19 + 6 (JOKER)
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
SİSTEM OYUNU
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.