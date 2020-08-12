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SON DAKİKA | : ve depremler ile sarsıldı! Kandilli ve büyüklüğünü açıkladı

Gece orta şiddetli bir ile sarsıldı. Deprem sonrası birçok vatandaş kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Sabah saatlerinde ise Sivrice merkez üslü bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.1 kilometre olarak açıklandı. Bu iki sarsıntı sonrası Kandilli Rasathanesi ve merak konusu oldu. Aşağıda, ’de yaşanan deprem ve diğer verileri içeren son depremler listesi yer alıyor.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 09:15 Son Güncelleme: 12.8.2020 09:17 ABONE OL
SON DAKİKA | Son Depremler Listesi: Elazığ ve Iğdır depremler ile sarsıldı! Kandilli ve AFAD büyüklüğünü açıkladı

Son dakika haberleri gece boyunca peş peşe geldi. Kandilli Rasathanesi ve tarafından paylaşılan son verilere göre Karagüney'de yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından, sabahın erken saatlerinde 'da da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu başlık altında, AFAD ve Kandilli Rasathanesi yer alıyor.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan, son depremlere ait veriler şöyle;

SON DAKİKA | Son Depremler Listesi: Elazığ ve Iğdır depremler ile sarsıldı! Kandilli ve AFAD büyüklüğünü açıkladı

IĞDIR'DA GECE YARISI DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü olarak saptadığı 4.4 büyüklüğündeki deprem, saat 02.29'da meydana geldi. Yerin, 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, bazı vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DAKİKA | Son Depremler Listesi: Elazığ ve Iğdır depremler ile sarsıldı! Kandilli ve AFAD büyüklüğünü açıkladı

Meydana gelen depremle ilgili Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, "12.08.2020 günü saat 02.29'da ilimizde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki #Deprem dolayısıyla ekiplerimizin sahadaki inceleme ve araştırmaları devam etmekte olup; şu ana kadar olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.

SON DAKİKA | Son Depremler Listesi: Elazığ ve Iğdır depremler ile sarsıldı! Kandilli ve AFAD büyüklüğünü açıkladı

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SON DAKİKA | Son Depremler Listesi: Elazığ ve Iğdır depremler ile sarsıldı! Kandilli ve AFAD büyüklüğünü açıkladı
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