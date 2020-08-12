SON DAKİKA | Son Depremler Listesi: Elazığ ve Iğdır depremler ile sarsıldı! Kandilli ve AFAD büyüklüğünü açıkladı

Son dakika deprem haberleri gece boyunca peş peşe geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre Iğdır Karagüney'de yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından, sabahın erken saatlerinde Elazığ'da da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu başlık altında, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD tarafından paylaşılan, son depremlere ait veriler şöyle;
IĞDIR'DA GECE YARISI DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Iğdır olarak saptadığı 4.4 büyüklüğündeki deprem, saat 02.29'da meydana geldi. Yerin, 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, bazı vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Meydana gelen depremle ilgili Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, "12.08.2020 günü saat 02.29'da ilimizde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki #Deprem dolayısıyla ekiplerimizin sahadaki inceleme ve araştırmaları devam etmekte olup; şu ana kadar olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.
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