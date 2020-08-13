14 Ağustos Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

Cenâb-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin!"

Rabbimiz Vehhâb'dır, Rezzâk'tır, Melik'tir, Kerîm'dir. Küçük-büyük, zengin-fakir, güçlü-zayıf her insan, hayatını ancak O'nun verdiği imkân ve ikram sayesinde

sürdürebilir. Bu gerçeğin farkında olmak, kadir kıymet bilmek ve Nimetin Sahibi'ne şükretmek, mümin bir kul olmanın vazgeçilmez gereğidir.

Mümin, Rabbine olan minnettarlığını bütün varlığıyla hisseder, dile getirir ve gösterir. Kalbiyle şükreder; Rabbini daima gönlünde taşıyarak O'na karşı borçlu olduğunu bilir. Diliyle şükreder; Rabbini her an övgüyle anar. Bedeniyle şükreder; elini, dilini, gözünü, kulağını iyi işlerde kullanarak her türlü çirkinlikten uzak tutar.