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yağmuru ne zaman bitecek?

Gökyüzü olaylarından biri olan Perseid yağmuru sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Gökbilimciler, yağmurlarının oluşma nedenini güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana geldiğini söylüyorlar. Gökyüzü bilimine meraklılar her sene aynı zamanlarda meteor yağmuru görüntülerine şahit oluyor. Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından meteor yağmuru ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 13.8.2020 11:14 ABONE OL
2020 Perseid meteor yağmuru ne zaman bitecek? Meteor yağmuru görüntüleri

Gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid yağmuru yoğun ilgi görüyor. Hem Dünya hem Türkiye'nin birçok bölgesinden çıplak gözle izlenilen gökyüzü olayı her yıl belli tarih aralığında gerçekleşiyor. Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşan görüntüleri ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Peki meteor yağmuru ne zaman bitecek?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN BİTECEK?

Yağmuru, dünyanın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geriye kalan kalıntılarından meydana geliyor. Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Yani 13 Ağustos bugün Perseid meteor yağmuru bitecek.

2020 Perseid meteor yağmuru ne zaman bitecek? Meteor yağmuru görüntüleri

2020 PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN BİTECEK?

Göktaşı yağmurunun kaynak noktası gece yarısı ortaya çıkıyor. Bu nedenle 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid Yağmuru'nun başlaması bekleniyor. Gökyüzünde saat 01:00 itibariyle ufukta 30 derece kadar yüksekte olacak.

2020 Perseid meteor yağmuru ne zaman bitecek? Meteor yağmuru görüntüleri

PERSEİD GÖKTAŞI YAĞMURU NEDİR?

Yağmuru, dünyanın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geriye kalan kalıntılarından meydana geliyor. Bu kalıntılar, yılın belirli döneminde dünya atmosferine giriyor ve yanıp parçalanıyor. Bu da halk diliyle yıldız kayması olarak adlandırılıyor. İlk kez 1992 yılında gözlemlenen Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın bir sonraki geçişini ise görmemiz pek mümkün değil. Çünkü, kuyruklu yıldız 2126 yılında dünyanın yakınından geçecek.

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2020 Perseid meteor yağmuru ne zaman bitecek? Meteor yağmuru görüntüleri
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