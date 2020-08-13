Gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmuru yoğun ilgi görüyor. Hem Dünya hem Türkiye'nin birçok bölgesinden çıplak gözle izlenilen gökyüzü olayı her yıl belli tarih aralığında gerçekleşiyor. Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşan Perseid meteor yağmuru görüntüleri ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Peki 2020 Perseid meteor yağmuru ne zaman bitecek? Meteor yağmuru görüntüleri
Perseid Göktaşı Yağmuru, dünyanın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geriye kalan kalıntılarından meydana geliyor. Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Yani 13 Ağustos bugün Perseid meteor yağmuru bitecek.
Göktaşı yağmurunun kaynak noktası gece yarısı ortaya çıkıyor. Bu nedenle 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid Meteor Yağmuru'nun başlaması bekleniyor. Gökyüzünde saat 01:00 itibariyle ufukta 30 derece kadar yüksekte olacak.
Perseid Göktaşı Yağmuru, dünyanın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geriye kalan kalıntılarından meydana geliyor. Bu kalıntılar, yılın belirli döneminde dünya atmosferine giriyor ve yanıp parçalanıyor. Bu da halk diliyle yıldız kayması olarak adlandırılıyor. İlk kez 1992 yılında gözlemlenen Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın bir sonraki geçişini ise görmemiz pek mümkün değil. Çünkü, kuyruklu yıldız 2126 yılında dünyanın yakınından geçecek.