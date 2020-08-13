Gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmuru yoğun ilgi görüyor. Hem Dünya hem Türkiye'nin birçok bölgesinden çıplak gözle izlenilen gökyüzü olayı her yıl belli tarih aralığında gerçekleşiyor. Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşan Perseid meteor yağmuru görüntüleri ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Peki 2020 Perseid meteor yağmuru ne zaman bitecek? Meteor yağmuru görüntüleri

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN BİTECEK?

Perseid Göktaşı Yağmuru, dünyanın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geriye kalan kalıntılarından meydana geliyor. Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Yani 13 Ağustos bugün Perseid meteor yağmuru bitecek.