Acil serviste istediği ilaç verilmeyince çatıya çıktı

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri hastane önünde önlem alırken polis ekipleri de intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra istediği ilacın getirilmesi ile çatıdan inmeye ikna edilen İ.A. polis tarafından ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Hastane yöneticisi Dr. Nevzat Çimenoğlu İ.A.'nın acil serviste kendisine tedavisi ile ilgisi bulunmayan ilacı istediğini, verilemeyince de çatıya çıktığını söyledi. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.