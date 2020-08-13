Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Ağustos 2020 Cuma namazı saati ile il il namaz vakitleri!

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Bugün saat kaçta kılınacak? 14 Ağustos 2020 ile il il namaz vakitleri!

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte saati araştırılmaya başlandı. Bu önemli günü ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar camilere akın edecek, dualar edecekler. Her hafta olduğu gibi bugün de ile il il namaz vakitleri araştırılıyor. Peki; 14 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Haberimizin içerisinden İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 01:40 Son Güncelleme: 14.8.2020 01:40 ABONE OL
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Ağustos 2020 Cuma namazı saati ile il il namaz vakitleri!

Corona virüsü salgını nedeniyle maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edilerek camilerde kılınmaya başlandı. Mübarek bugünün gelmesi ile birlikte vatandaşlar Cuma namazı saatlerini araştırmaya başladılar. Bugünü ibadet ederek geçirecek olmanın verdiği huzuru ve mutluluğu yaşayan vatandaşlar için Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Ağustos 2020 ile il il namaz vakitleri!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 14 AĞUSTOS 2020

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il ...

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Ağustos 2020 Cuma namazı saati ile il il namaz vakitleri!

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

Saat: 13:14

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Saat: 12:58

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

Saat: 13:21

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Ağustos 2020 Cuma namazı saati ile il il namaz vakitleri!

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed'e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf'a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû', IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine'ye hicretinden önce Nakîu'l-Hadamat'ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu's-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus'ab b. Umeyr Medine'de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 255).

Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Ağustos 2020 Cuma namazı saati ile il il namaz vakitleri!
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