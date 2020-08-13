Görüntü sosyal medyada güne damga vurmuştu! O kahraman sağlıkçık konuştu

Ben de kucağıma alıp hastayı evine kadar götürmek zorunda kaldım. Benim annem, babam da o durumda olabilir düşüncesindeydim. Kimse hasta olmak istemez. Ben de fedakarlık gösterdim ve yapmam gerekeni yaptım. Hastanın evine gitmesi gerekiyordu. Biz de oğlu ile beraber evine ulaştırdık. Biz 24 saat görevimizin başındayız'' diye konuştu.