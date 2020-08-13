NASA'nın güneş patlaması ile ilgili yaptığı açıklama gündeme oturdu. Güneş'in yüzeyinde görüntülenen devasa büyüklükte bir lekenin Dünyaya doğru döndüğü açıklamasının ardından vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Uzmanlar AR2770 adı verilen lekenin gittikçe büyüdüğünü ve gelecek birkaç gün içinde Dünya'daki radyo iletişimini, GPS ve elektromanyetik sistemleri etkileyebileceği konusunda uyardı. Peki, Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması neden olur? İşte detaylar