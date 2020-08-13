NASA'nın güneş patlaması ile ilgili yaptığı açıklama gündeme oturdu. Güneş'in yüzeyinde görüntülenen devasa büyüklükte bir lekenin Dünyaya doğru döndüğü açıklamasının ardından vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Uzmanlar AR2770 adı verilen lekenin gittikçe büyüdüğünü ve gelecek birkaç gün içinde Dünya'daki radyo iletişimini, GPS ve elektromanyetik sistemleri etkileyebileceği konusunda uyardı. Peki, Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması neden olur? İşte detaylar
GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?
Güneş püskürtüsü, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler. Güneş püskürtüsü nedeniyle Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebilir.
GÜNEŞ PATLAMASI NEDEN OLUR?
Güneş patlamaları, Güneş atmosferinin bütün tabakalarını (fotosfer, korona ve kromosfer) etkiler, plazmayı onlarca milyon kelvine çıkarıp elektronları, protonları ve daha ağır iyonları neredeyse ışık hızıyla uzaya fırlatır. Ayrıca bütün elektromanyetik tayfa yayılmış radyasyon üretirler. Çoğu Güneş patlamaları, şiddetli manyetik alanların fotosfere girdiği Güneş lekeleri gibi aktif bölgelerde oluşur.
Güneş püskürtüleri magnetik birleşmelerden dolayı oluşurlar. İlk oluşum ise 1859 yılında gözlemlenmiştir