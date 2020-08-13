İstanbul'da bir eve 2 milyon liralık akıllı telefon operasyonu!

Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri iki milyon lira olan ve ambalajında satışa hazır halde bulunan 695 kaçak akıllı cep telefonu, 680 adet kaçak şarj cihazı başlığı, 540 adet kaçak şarj kablosu ve 90 kaçak kulaklık ele geçirildi.