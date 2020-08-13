İstanbul'da bir eve 2 milyon liralık akıllı telefon operasyonu!

İstanbul Polisi, Güngören'de bir kişinin ülkemize kaçak yollardan getirdiği akıllı cep telefonlarını sattığını tespit etti. Kaçak akıllı cep telefonlarının satışını internet siteleri üzerinden yaptığı iddia edilen M.S.'nin ikamet adresine operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri iki milyon lira olan ve ambalajında satışa hazır halde bulunan 695 kaçak akıllı cep telefonu, 680 adet kaçak şarj cihazı başlığı, 540 adet kaçak şarj kablosu ve 90 kaçak kulaklık ele geçirildi.
Kaçak ürünlere incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli M.S. gözaltına alındı ve hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.
Şüphelinin kaçak olan akıllı cep telefonlarını internet üzerinden sattığı, kaçak akıllı cep telefonu aksesuarlarını ise tezgahlarda satılmak üzere toptancılara sattığı iddia edildi.
Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü belirtildi.