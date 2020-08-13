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'da bir eve 2 milyon liralık akıllı telefon operasyonu!

'da akıllı cep telefonu kaçakçılığı ve satışı yapan bir kişi suçüstü yakalandı. Şüphelinin evinde piyasa değeri iki milyon lira olan 695 adet kaçak akıllı cep telefonu bulundu

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 13.8.2020 10:27 Son Güncelleme: 13.8.2020 10:33 ABONE OL
İstanbul'da bir eve 2 milyon liralık akıllı telefon operasyonu!

Polisi, Güngören'de bir kişinin ülkemize kaçak yollardan getirdiği akıllı cep telefonlarını sattığını tespit etti. Kaçak akıllı cep telefonlarının satışını internet siteleri üzerinden yaptığı iddia edilen M.S.'nin ikamet adresine operasyon düzenlendi.

İstanbul'da bir eve 2 milyon liralık akıllı telefon operasyonu!

Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri iki milyon lira olan ve ambalajında satışa hazır halde bulunan 695 kaçak akıllı cep telefonu, 680 adet kaçak şarj cihazı başlığı, 540 adet kaçak şarj kablosu ve 90 kaçak kulaklık ele geçirildi.

İstanbul'da bir eve 2 milyon liralık akıllı telefon operasyonu!

Kaçak ürünlere incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli M.S. gözaltına alındı ve hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

İstanbul'da bir eve 2 milyon liralık akıllı telefon operasyonu!

Şüphelinin kaçak olan akıllı cep telefonlarını internet üzerinden sattığı, kaçak akıllı cep telefonu aksesuarlarını ise tezgahlarda satılmak üzere toptancılara sattığı iddia edildi.

İstanbul'da bir eve 2 milyon liralık akıllı telefon operasyonu!

Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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İstanbul'da bir eve 2 milyon liralık akıllı telefon operasyonu!
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