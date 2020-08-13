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alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 başvuru sonuçları sorgula

3 Ağustos’ta sona eren başvuruların ardından gözler alımı sonuçlarına çevrildi. tarafından yapılan duyuruda 1000 kişi alınacağı bildirilmişti. Askeri birliklerde yer almak isteyen adaylar için belli şartları taşımak gerekiyor. Adaylara lise mezunu olma şartı konulmuş ve şartları karşılayan kişiler başvuruda bulunmuştu. Peki Jandarma Astsubay alım sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 başvuru sonuçları sorgula

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Jandarma Astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları sorgula

tarafından başvuruları yapılan alımı sonuçları sorgulanmaya başlandı. 3 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri aralığında başvuruları alınan adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. Adaylar TYT'den aldığı puana göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının on katına kadar adaya https:// vatandas. jandarma. gov. tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Seçme Sınavlarına Çağrılma" duyurusu yapılacak. Peki Jandarma Astsubay alım sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 başvuru sonuçları sorgula

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında başvuruları tamamlanan Jandarma Astsubay alımları için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Jandarma Astsubay alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Konuya yönelik detaylar haberimizde yer alıyor.

Jandarma Astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları sorgula

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşen başvurularının ardından binlerce vatandaşın gözü şimdilerde yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Adaylara lise mezunu olma şartı konulmuş ve şartları karşılayan kişiler başvuruda bulunmuştu.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Temmuz'da başlayan başvurular 3 Ağustos'ta sona erecek. Sonuçların ise bu ay sonuna kadar ise açıklanması bekleniyor.

Jandarma Astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları sorgula

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi'ne (PTS) yüklemek,

ç. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu olmak) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

e. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g. Türk Silahlı Kuvvetleri, ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak,

ğ. Milli Savunma Üniversitesinin 2020 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre alınmış olan 'Askeri Öğrenci Olur' raporları, Meslek Yüksekokuluna başvuruda da geçerli sayılacaktır.

h. Yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre vücudun herhangi bir yerinde dövme, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.),

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