Kardeşlerin mal kavgası cinayetle bitti

Kayserı'de Melikgazi İlçesi Ağırnas Mahallesi'nde yaşayan Rüstem ve Fedayi Yıldız adlı kardeşler arasında bir süre önce hayatını kaybeden babalarından kalan mallarla ilgili tartışma çıktı. Tartışma sırasında evine giderek pompalı tüfeğini alan Rüstem Yıldız, ağabeyine kurşun yağdırdı. Fedayi Yıldız, karnı ve göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Ağabeyini öldürdükten sonra suç aleti silahla birlikte kaçan Rüstem Yıldız jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda ağabeyini öldürdüğünü itiraf eden Rüstem Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.