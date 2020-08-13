Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı! 12 Ağustos 2020 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu

Yeni dönemde kazandırmaya devam eden şans oyununun artık internet üzerinden de oynanabilmesi nedeniyle ilgi bir hayli arttı. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi kazanan olmazken, 51 Milyon TL 5. hafta çekilişine devretti. Sayısal Loto sonuçları neticesinde büyük ikramiyenin sahibi olma hayallerini kuran binlerce kişi kuponlarını doldurarak geri sayıma başladı. Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun ise cevabı araştırılıyor. Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

12 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki 5. hafta çekilişi öncesi heyecan artıyor. Büyük çekilişe sayılı saatler kala zengin olma hayali ile binlerce vatandaşın bekleyişi ise sürüyor. Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta devreden tutarı 51 Milyon TL!