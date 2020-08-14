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Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan kendini ikinci kattan attı

'da telefonunu vermediği için ağabeyi tarafından darp edildiği ileri sürülen üniversite öğrencisinin ikinci kattan atlayarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 10:06 Son Güncelleme: 14.8.2020 10:11 ABONE OL
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan kendini ikinci kattan attı

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahsın iki katlı evin ikinci katından düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan kendini ikinci kattan attı

Olay yerine giden polis ekipleri, Ceylan E. (21) isimli genç kızın ikinci kattan düşerek yaralandığını tespit etti. Genç kız, sağlık ekiplerince ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, Kastamonu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Ceylan E.'nin, ağabeyi A.E.(30) ile telefonunu istemesi üzerine tartıştığını belirledi.

Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan kendini ikinci kattan attı

Tartışma sırasında ağabeyi tarafından darp edilen Ceylan E.'nin, ablasının araya girmesini fırsat bilerek ağabeyinden kaçtığı, ikinci kattan atlayarak bir aracın üstüne düştükten sonra zemine çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.

Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan kendini ikinci kattan attı

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Ceylan E.'nin kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan ağabeyle ilgili yaralamadan işlem yapıldı.

Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan kendini ikinci kattan attı

Adliyeye sevk edilen zanlı ağabey, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan kendini ikinci kattan attı
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