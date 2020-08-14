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'da kaybolan iş insanı aracında ölü bulundu

'da emlak zengini olan Cezayirli iş insanı (44), Kurban Bayramı'nda ortadan kaybolmuştu. Son dakika haberine göre Mekki, aracının bagajında ölü bulundu. Mekki'nin cesedi, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 11:29 Son Güncelleme: 14.8.2020 11:38 ABONE OL
Antalya'da kaybolan iş insanı Mohammed Mekki aracında ölü bulundu

Polisi alarma geçiren olay, gece 00.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 150 Sokakta meydana geldi. Bir sokakta sitenin otoparkında park halinde bulunan 07 MA 8918 otomobilin bagaj kısmından kan ve koku geldiğini fark edenler vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Antalya'da kaybolan iş insanı Mohammed Mekki aracında ölü bulundu

ÇARŞAFA SARILI CESEDİ BULUNDU

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, otomobilin emlak zengini Cezayirli iş insanı 'yi ait olduğunu belirledi. Otomobilde inceleme yapan polis, Mekki'nin cesedini de bagajda çarşafa sarılı halde buldu.

Antalya'da kaybolan iş insanı Mohammed Mekki aracında ölü bulundu

Otomobil üzerinde parmak izi incelemesi yapan olay yerine inceleme ekipleri, Mekki'nin olduğu değerlendirilen deodorant, kolonyalı mendil, bir miktarı içilmiş su şişesine bazı eşyalara el koydu.

Antalya'da kaybolan iş insanı Mohammed Mekki aracında ölü bulundu

Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle cesedin parçalanmaya yüz tuttuğunu belirleyen polis, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otomobili çekici yardımı ile Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürdü. Burada Mekki'nin cesedi üzerinde inceleme yapan polis, gögüs bölgesinde ve kollarında 20'nin üzerinde kesici alet izi olduğunu belirledi.

Antalya'da kaybolan iş insanı Mohammed Mekki aracında ölü bulundu

Otomobilden çıkartılarak, cenaze arabasına konulan Mekki'nin cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cinayeti çözmek için geniş çaplı bir araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri 'nin olay öncesinde bağlantı kurduğu kişileri araştırmaya başladı.

Antalya'da kaybolan iş insanı Mohammed Mekki aracında ölü bulundu

Cezayirli iş insanı 'nin eşi Sarah Deramchi Mekki (31), erkek kardeşiyle birlikte cesedi teşhis için geldiği Adli Tıp Kurumu'nda gazetecilere konuştu. 4 yaşındaki kızıyla birlikte perişan olduklarını söyleyen Sarah Deramchi Mekki, "Evimizi kiralaması için verdiğimiz sitenin işletmecisi E.A.'dan şüpheleniyorum. İfademde polise de söyledim. Eşim çok güzel bir insandı. Ailesi Cezayir'de. Cenazeyi Cezayir'e götüreceğiz" dedi.

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Antalya'da kaybolan iş insanı Mohammed Mekki aracında ölü bulundu
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