Antalya'da kaybolan iş insanı Mohammed Mekki aracında ölü bulundu

Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle cesedin parçalanmaya yüz tuttuğunu belirleyen polis, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otomobili çekici yardımı ile Antalya Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürdü. Burada Mekki'nin cesedi üzerinde inceleme yapan polis, gögüs bölgesinde ve kollarında 20'nin üzerinde kesici alet izi olduğunu belirledi.