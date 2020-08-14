Domuz avı faciayla bitti

Adana'nınSaimbeyli ilçesinde domuz avına çıkan 5 arkadaşın macerası faciayla son buldu. Saimbeyli ilçesinde S.G.'nin bahçesine sürekli giren yaban domuzlardan kurtulmak isteyen köy sakinleri hayvanları avlamak üzere akşam bir araya geldi. Gece saat 23.30 sularında domuzların geldiğini fark eden Yahya Ersoy ve arkadaşları H.G., B.G., A.G., E.B. harekete geçti. Yahya Ersoy'un domuza bir el ateş etmesinin ardından arkadaşı H.G. de tüfeğini ateşledi. H.G.'nin silahından çıkan saçmalar, Ersoy'a isabet etti. Ersoy olay yerinde hayatını kaybetti.