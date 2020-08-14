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korona test sonucu sorgulama: e Nabız ile corona test sonucu ne zaman çıkar, nereden öğrenilir?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen salgın nedeniyle her gün binlerce hastaya korona testi uygulanıyor. sistemi ise tam da bu noktada vatandaşların test sonuçlarına hastaneye gitmeden ulaşmalarını sağlıyor. Yalnızca testlerine değil her türlü sağlık geçmişinizin aktarıldığı bu sisteme TC kimlik numarası ve e devlet şifresi ile giriş sağlanabiliyor. Peki, e Nabız korona test sonucu sorgulama: e Nabız ile corona test sonucu ne zaman çıkar, nereden öğrenilir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.8.2020 14:58 ABONE OL
e Nabız korona test sonucu sorgulama: e Nabız ile corona test sonucu ne zaman çıkar, nereden öğrenilir?

Ülkemizde salgını nedeniyle her gün binlerce vatandaş hastanelerde koronavirüs testi yaptırıyor. Covid-19 testlerinin sonuçlarını öğrenmek için ise sistemini kullanmak isteyenler bu işleme dair detayları merak ediyor. Bu sisteme giriş TC kimlik numara ve e devlet şifresi ile sağlanıyor. Peki, e Nabız ile corona test sonucu ne zaman çıkar, nereden öğrenilir? İşte e Nabız korona test sonucu sorgulama!

E NABIZ İLE KORONA TEST SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara uygulanan Covid-19 testleri e nabız sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Korona test sonucu öğrenmek isteyen adayların bu sisteme giriş yapmaları ardından sağlık geçmişleri ile ilgili birçok bilgiye ulaşabilmeleri sağlanıyor…

e Nabız korona test sonucu sorgulama: e Nabız ile corona test sonucu ne zaman çıkar, nereden öğrenilir?

E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemlerini aktaracağız. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.

En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

e Nabız korona test sonucu sorgulama: e Nabız ile corona test sonucu ne zaman çıkar, nereden öğrenilir?

CORONA VİRÜSÜ TEST SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

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e Nabız korona test sonucu sorgulama: e Nabız ile corona test sonucu ne zaman çıkar, nereden öğrenilir?
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