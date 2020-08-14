e Nabız korona test sonucu sorgulama: e Nabız ile corona test sonucu ne zaman çıkar, nereden öğrenilir?

Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle her gün binlerce vatandaş hastanelerde koronavirüs testi yaptırıyor. Covid-19 testlerinin sonuçlarını öğrenmek için ise e Nabız sistemini kullanmak isteyenler bu işleme dair detayları merak ediyor. Bu sisteme giriş TC kimlik numara ve e devlet şifresi ile sağlanıyor. Peki, e Nabız ile corona test sonucu ne zaman çıkar, nereden öğrenilir? İşte e Nabız korona test sonucu sorgulama!
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara uygulanan Covid-19 testleri e nabız sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Korona test sonucu öğrenmek isteyen adayların bu sisteme giriş yapmaları ardından sağlık geçmişleri ile ilgili birçok bilgiye ulaşabilmeleri sağlanıyor…
Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemlerini aktaracağız. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.
E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.
Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.
En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.
CORONA VİRÜSÜ TEST SONUÇLARI SORGULAMA
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.