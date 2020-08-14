Resmi gazetede yayımlanan atama kararlarının ardından İsmail Koyuncu İTÜ Rektörlüğüne atandı. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 üniversiteye rektör atadı. Bunlardan en çok merak edilen isimlerden birisi İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu oldu. Vatandaşlar yeni rektör hakkında detaylı araştırmaya girişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İTÜ Rektörlüğü görevine atanan İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu kimdir? İsmail Koyuncu kaç yaşında, nereli?
İsmail Koyuncu, 1974 yılında babasının vazifesi dolayısıyla bulunduğu Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Ziyaret köyünde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketi Antalya'da tamamladı.
İsmail Koyuncu, 1974 yılında babasının vazifesi dolayısıyla bulunduğu Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Ziyaret köyünde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketi Antalya'da tamamladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde 1990 yılında başladığı lisans eğitimini, 1995 yılında bölüm ikincisi olarak bitirdi. Aynı bölümde, 1997 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktora eğitimini tamamladı.
2004 yılında Doçent ve 2010 yılında Profesör oldu. Halen, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Profesör olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2019 yılından bu yana, Michigan Devlet Üniversitesi (ABD) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü kadrosunda Misafir Profesör olarak ders vermektedir.
2002-2003 yıllarında TÜBİTAK NATO B1 bursu kapsamında ABD'nin önde gelen üniversitelerinden olan Rice Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümünde doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. Daha sonra, 2003 yılında iki ay süre ile Leuven Üniversitesi (Belçika) ve 2004 yılında tekrar, Rice Üniversitesi (ABD)'nde bir yıl süre ile misafir araştırmacı olarak birçok projede görev aldı.
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (2012-2018), İTÜ Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2016), İTÜ Senato Üyeliği (2012-2018), İTÜ İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2015-2018) ve İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü komisyon üyeliği gibi birçok akademik ve idari görevlerde bulundu.