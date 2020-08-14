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’ta yakalanan 29 kişi tutuklandı

’ta çeşitli suçlardan dolayı araması bulunan çok dayıda firari polis tarafından yakalandı. Operasyon kapsamında silahlı tehdit, yaralama, hırsızlık, , , fuhşa teşvik ve aracılık gibi suçlardan kesin hapis cezası ile aranan 29 kişinin de aralarında bulunduğu 42 şüpheli yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 19:26 ABONE OL
Kahramanmaraş’ta yakalanan 29 kişi tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Aranan şahısların bulunabileceği yerlere uygulamalar yapan polis ekipleri, aynı zamanda şahısların sağlanabileceği adreslere baskın düzenledi. Polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 42 şahıs tespit edilip yakalandı.

Operasyon kapsamında silahlı tehdit, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu, cinsel taciz, fuhşa teşvik ve aracılık gibi suçlardan kesin hapis cezası ile aranan 29 kişinin de aralarında bulunduğu 42 şüpheli yakalandı. Yakalanan 42 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 29'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Kahramanmaraş’ta yakalanan 29 kişi tutuklandı
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