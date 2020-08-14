Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini takvime göre, bu sene muharrem ayı tarihi belli oldu. Müslümanlar için büyük önem arz eden bugünde özellikle aşure gününü oruç tutarak ve namaz kılarak geçirilmek Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in sünnetidir. Hicri yılın başlangıcı olan muharrem ayının 10. Günü aşure günü olarak anılmaktadır. Peki Muharrem ayı ne zaman, ayın kaçında? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Hicri takvimin ilk ayı olarak bilinen Muharrem ayı 2020 tarihi belli oldu. Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre, Muharrem ayı 20 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak.
20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem hicri yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Dini Günler Listesi sayfasında bu yılın Muharrem Ayı tarihiyle ilgili bilgiler yer alıyor.
2020 Muharrem ayı 20 Ağustos Hicri Yılbaşı ile başlayacak.
2020 Aşure günü tarihi: Aşure günü 29 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek.
Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.
Hicret, Muharrem ve Aşura "Sevgili peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin "Allah'ın ayı" olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.
Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.
Aşûre günü oruç tutmanın faziletine ilişkin sahih hadisler bulunmasına karşılık, o günde hububat karşımı aş (aşûre) pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih habere rastlanmamaktadır. Bununla birlikte, Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, "aşûre testisi" adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır.