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ne zaman, ayın kaçında? 2020 başlıyor ve bitiyor?

İslam aleminin merakla beklediği 2020 tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminde yer alıyor. Mübarek ayın içinde çok büyük öneme sahip aşure günü ve orucu da bulunuyor. Bilindiği üzere Hicri Yılbaşı, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Dini ibadetlerini yerine getirmek isteyenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Buna göre; , ayın kaçında? 2020 ve bitiyor?

Giriş Tarihi: 14.8.2020 11:02 ABONE OL
Muharrem ayı ne zaman, ayın kaçında? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini takvime göre, bu sene tarihi belli oldu. Müslümanlar için büyük önem arz eden bugünde özellikle aşure gününü oruç tutarak ve namaz kılarak geçirilmek Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in sünnetidir. Hicri yılın başlangıcı olan muharrem ayının 10. Günü aşure günü olarak anılmaktadır. Peki , ayın kaçında? 2020 ve bitiyor?

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Hicri takvimin ilk ayı olarak bilinen tarihi belli oldu. Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre, Muharrem ayı 20 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak.

Muharrem ayı ne zaman, ayın kaçında? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN, MUHARREM AYI HANGİ TARİHTE?

20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem hicri yılbaşı olacak hem de başlangıcı olarak idrak edilecek.

2020 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Dini Günler Listesi sayfasında bu yılın Muharrem Ayı tarihiyle ilgili bilgiler yer alıyor.

ayı 20 Ağustos Hicri Yılbaşı ile başlayacak.

2020 Aşure günü tarihi: Aşure günü 29 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek.

Muharrem ayı ne zaman, ayın kaçında? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?

MUHARREM AYININ FAZİLETİ

Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.

Hicret, Muharrem ve Aşura "Sevgili peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin "Allah'ın ayı" olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.

Aşûre günü oruç tutmanın faziletine ilişkin sahih hadisler bulunmasına karşılık, o günde hububat karşımı aş (aşûre) pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih habere rastlanmamaktadır. Bununla birlikte, Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, "aşûre testisi" adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır.

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Muharrem ayı ne zaman, ayın kaçında? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?
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