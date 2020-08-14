Twitter hesap silme: Twitter hesabı nasıl silinir?

Dünyada en yaygın sosyal ağlar arasında olan Twitter platformu, kullanıcıların sadece 280 karakter yazabildikleri "tweet" adı verilen gönderiler paylaşabildiği bir sosyal ağdır. Bu sosyal ağ ilk kez Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williams tarafından Mart 2006'da oluşturulup temmuz ayında kullanıma açılmıştır. Twitter 2013 yılında en çok ziyaret edilen 10 internet sitesi arasına girmiştir. İnternetin SMS'i olarak adlandırılmıştır. 2016 Mart ayında ise 310 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış ve her geçen gün de daha da büyümeye devam etmektedir. Twitter kullanıcıları sevdikleri ünlüleri, gündemdeki keşfetleri, haberleri, şirketleri ve takip etmek istedikleri arkadaşları ile iletişim kurabilmelerini sağlamaktadır. Durum her ne kadar böyle olsa da bazı kullanıcılar Twitter hesabını çeşitli nedenlerle kapatıyorlar. Twitter kullanıcıları internette de en çok Twitter hesap silme konusunu araştırmakta. Twitter hesap silme işlemleri kolayca yapılabilmektedir. Twitter hesap silme şifresiz yapılabilir mi? Bu konu hakkında tüm detayları derledik. Telefondan ve bilgisayardan Twitter hesabı silme merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Twitter hesabını kalıcı silme işte detaylar.

TWİTTER HESABI NASIL SİLİNİR?

2006 Yılından bu yana dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Twitter gün geçtikçe bir yandan da kullanıcı kaybetmektedir. Twitter kullanmaktan sıkılan veya zaman bulamayan kişiler hesaplarınızı nasıl sileceklerinin yollarını arıyorlar. Twitter hesabınızı silmek, hesap açmaktan daha kolaydır. Bunun için yapmanız gereken çok basittir. İlk önce hesabınıza giriş yapın. Daha sonra profilinizin altında bulunan, açılır menüden Ayarlar ve Gizlilik öğesinin üzerine tıklayın. Ardından hesap sekmesinde, sayfanın altında bulunan Hesabımı Devre Dışı Bırak butonuna dokunun. Son olarak da hesabı devre dışı bırakmaya ilişkin olan bilgileri okuyun Kullanıcı Adını Devre Dışı Bırak öğesine tıkladığınız zaman hesabınız silinecektir.

TELEFONDAN TWİTTER HESAP SİLME

Twitter hesabı olan kişiler telefondan bu hesaplarını silme istedikleri zaman şunlara dikkat ederek hesaplarını silebilirler. Bunlar:

Telefonunuzdan hesabınıza giriş yaptıktan sonra profilinize tıklayıp "Ayarlar" Bölümüne giriniz. Daha sonra ayarlar bölümünde en altta yer alan "Hesabımı devre dışı bırak" yazan seçeneğe tıklayın. Ardından hesabınız 30 gün içerisinde silinecektir.

BİLGİSAYARDAN TWİTTER HESAP SİLME

Yaygın bir sosyal ağ platformu olan Twitter'ı bilgisayardan nasıl sileceklerini merak eden vatandalar için şu adımları takip etmeleri yeterlidir. Öncelikle Twitter hesabınıza bilgisayardan giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra hesabınızın Ayarlar-Hesap yazan sekmesine tıklayın. Burada en alttaki "Hesabımı devre dışı bırak" yazan seçeneğe tıklayınız. Bu şekilde hesabınızı silmek istediğinizi onaylayın ve hesabınız 1 ay içerisinde kalıcı olarak silinecektir.

TWİTTER HESABINI KALICI SİLME

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından birisi olan Twitter'ı kalıcı olarak silmek isteyen kişiler için şu adımları takip etmeleri gerekir.

Twitter hesabını silmek isteyen kişiler için ilk olarak aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Twitter hesap silme linki: https://twitter.com/settings/accounts/confirm_deactivation Daha sonra karşınıza hesabı devre dışı bırakma bölümü çıkacaktır. Burada "@Devre dışı bırak "butonuna tıkladığınız zaman hesabınız silinir. Fakat eğer ki silmekten vazgeçer iseniz 30 günün içerisinde tekrar açabilirsiniz. 30 günü geçtiği takdirde hesabınıza ulaşmak artık mümkün olmaz.

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