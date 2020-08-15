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Bu madde 'de ilk defa ele geçirildi

Ele geçirilen madde 'insan beynini' ve psikolojisini kısa sürede yok ediyor. Narkotik köpeği Noro gizlenmiş halde 3 kilo 806 gram sıvı metamfetamini buldu.

İHA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 11:52 Son Güncelleme: 15.8.2020 11:56 ABONE OL
Bu uyuşturucu madde Eskişehir'de ilk defa ele geçirildi

'de, sevkıyatı yaptığı değerlendirilen araç polis ekiplerinin baskını ile ele geçirilip sürücü kıskıvrak yakalanırken, operasyonda, insan beynini ve psikolojisini kısa sürede yok edici etkisi bulunan 3 kilo 806 gram 'sıvı' metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yapılan bir çalışma sonucu; 'Uyuşturucu' madde sevkıyatı yapılacağı değerlendirilen otomobile çevreyolu üzerinde müdahale edildi.

Bu uyuşturucu madde Eskişehir'de ilk defa ele geçirildi

'İNSAN BEYNİNİ KISA SÜREDE YOK EDİYOR'

Şüpheli araç polis ekiplerince güvenli bölgeye çekilerek, narkotik köpeği Noro'nun eşliğinde arama yapıldı. Aramada, otomobilin bagaj kısmında plastik bidon içerisinde su görünümü verilmiş şekilde olduğu belirlenen, insan beynini ve psikolojisini kısa sürede yok edici etkisi bulunan, ayrıca maddeler arasında en tehlikeli denilebilecek bir sentetik madde olduğu bilinen 3 kilo 806 gram 'Sıvı metamfetamin' maddesi ele geçirildi.

Öte yandan yakalanan şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alınırken, 'de bu zamana kadar ilk kez sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

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Bu uyuşturucu madde Eskişehir'de ilk defa ele geçirildi
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