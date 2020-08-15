Bu uyuşturucu madde Eskişehir'de ilk defa ele geçirildi

'İNSAN BEYNİNİ KISA SÜREDE YOK EDİYOR'

Şüpheli araç polis ekiplerince güvenli bölgeye çekilerek, narkotik köpeği Noro'nun eşliğinde arama yapıldı. Aramada, otomobilin bagaj kısmında plastik bidon içerisinde su görünümü verilmiş şekilde olduğu belirlenen, insan beynini ve psikolojisini kısa sürede yok edici etkisi bulunan, ayrıca uyuşturucu maddeler arasında en tehlikeli denilebilecek bir sentetik madde olduğu bilinen 3 kilo 806 gram 'Sıvı metamfetamin' maddesi ele geçirildi.

Öte yandan yakalanan şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alınırken, Eskişehir'de bu zamana kadar ilk kez sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildiği öğrenildi.