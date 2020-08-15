Cinayetten sonra plajda güneşlenmiş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın, cinayetin ardından eşi ve çocuğuyla plaja gidip güneşlendiği ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da Pınar davasına müdahil olarak katılarak Gültekin ailesinin yanında yer alacak. Baba Sıddık Gültekin, küçük kızının şüpheliyi aradığını belirterek "Küçük kızım, ona telefon açarak 'Pınar kayıp, onu gördün mü' diye sordu. O ise 'Ben Pınar diye birini tanımıyorum. Eşim ve çocuğumla şu anda deniz kenarında güneşliyorum' yanıtını verdi. Bu öyle bir soğukkanlı katil ki insanın içi almıyor. Kızımı öldürmüş sonra da hiçbir şey yokmuş gibi keyif çatıyor. İnanılır gibi değil. O soğukkanlı, vahşi katilin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. "Canavarca hisle öldürmek"ten tutuklanan zanlı, Pınar'ı öldürdükten sonra cenazesini bir varilde yakmış, üzerine de beton dökmüştü.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili tanık ifadelerini büyük ölçüde tamamladı. İddianamenin hazırlanması için İzmir'den Pınar'ın otopsi raporu ile Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarı'ndan gelecek inceleme sonuçları bekleniyor. Gültekin'in Ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, gelecek hafta Muğla'da savcılığa soruşturmanın genişletilmesi için yeni taleplerini sunacaklarını söyledi.