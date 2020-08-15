Çinli kadın cinayetinin sırrı çözüldü! Valize konulup bagaja atılmış

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kadın cinayetinin sırrı çözüldü! Valize konulup bagaja atılmış

’da kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan kadın ’nun sır cinayeti adım adım çözüldü. Lisha Yu’nun bir süre takip edildiği ve sonra zorla bir valiz içine konularak bagaja sokulduğu belirlendi. Yolda ölen Çinli kadının Bilecik’te gömüldüğü anlaşıldı.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 15.8.2020 09:23 Son Güncelleme: 15.8.2020 09:38 ABONE OL
Çinli kadın cinayetinin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar

SABAH, 'da kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı 31 yaşındaki 'nun ölümü ile ilgili başlatılan soruşturma sonucunda cinayetin sırlarının nasıl çözüldüğünü belgelere dayanarak açıklıyor.
Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 13 sayfalık bir iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede dakika dakika aydınlatıldı.
İddianameye göre olay şöyle gelişti:

Çinli kadın cinayetinin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar

2 Ekim 2019 günü 'dan haber alınamayınca en son görüştüğü arkadaşı olan Shalama Abudouroulusı güvenlik güçlerine başvurdu. Bu başvurunun ardından emniyet harekete geçerek kayıp Lısha Yu'nun bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

Çinli kadın cinayetinin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ
'nun, üzerine kayıtlı bulunan 34 MM … plakalı siyah renkli Renoult Clio marka aracı ile birlikte kaybolduğu gün İSTOÇ'a gittiği yönünde bilgi elde edildi. Bunun üzerine kamera görüntüleri incelendi.
Görüntülerde Yu'a ait aracın saat 18:44 sırlarında Başakşehir ilçesi İSTOÇ mevkiinden çıkarak Meta İş Sanayi sitesinden geçtiği ve sonra Bakırköy Florya istikametine gittiği belirlendi.

Çinli kadın cinayetinin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar

Saat 19:57 sıralarında 'nun Florya Aqua park AVM'ye giriş yaptığı, giriş yaptığı esnada hemen arkasından 34 KD …. plakalı beyaz renkli aracın geldiği ve AVM otoparkına giriş yaptığı anlaşıldı.
Saat 21:57'de Lisha Yu'nun, aracı ile AVM otoparkından çıkış yaptığı ve şüpheli 34 KD …. plakalı aracın da AVM önünden Lisha Yu'yu takibe başladığı belirlendi. Saat 22:24 sularında Yu'nun Beylikdüzü ilçesinde bir otelin önüne geldiği, şüpheli aracın da peşinden gittiği, Lisha Yu'nun otele girmesi ile şüpheli aracın otel çevresinde tur atarak Lisha Yu'nun çıkışını beklediği belirlendi.
Takibi yapan 34 KD …. plakalı aracın Kasım Y. isimli şahsın üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi. Şüpheli araç ve şüpheli şahısların araca yakıt aldıktan sonra TEM otoyoluna giriş yaparak Ankara istikameti yönüne doğru devam ettikleri tespit edildi.

Çinli kadın cinayetinin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar

Bu aşamadan sonra hem 'nun kullandığı, hem de şüpheli şahısların kullandıkları araçtaki kişilerin telefonları belirlendi. Şüpheli şahıslar Abduvahap Abdurrahman, Yunuscan Türkistanlı, Abdulgaffar Tamuygur ve Hüseyin Ahmed'e ulaşıldı. Baz hareketleri çıkarıldı. Abdulgaffar Tamuygur, Abdulvahap Abdurrahman ve Yunuscan Türkistanlı isimli şüphelilerin son olarak 3 Ekim 2019 sabahı Bozüyük-Bilecik'te olduğu belirlendi.

Çinli kadın cinayetinin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar

Yapılan tespitler sonucunda, Yunuscan Türkistanlı'nın idaresinde olan ve araç içerisinde Hüseyin Ahmed ve Abduvahap'ın da olduğu 34 KD …. plakalı aracın kadının aracına Küçükçekmece Karadeniz sokak içerisinde kaza süsü verilmiş şekilde arkadan çarptığı, böylelikle 'nun aracının durmasının sağlandığı, ardından şüphelilerin araçtan inip Yu'yu iterek kendilerinin bulunduğu aracın içerisine soktuğu, bu arada Yu'nun ağzını Abduvahap Abdurrahman'ın kapattığı, Hüseyin Ahmed'in de Çinli kadının aracını ortadan kaldırmak için olay yerinde kaldığı belirlendi.

Çinli kadın cinayetinin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar

VALİZİN İÇİNE KOYUP BAGAJA KAPATTILAR
'nun bağırması üzerine şüphelilerden birinin kendi evine giderek 1,5 metre uzunluğunda bir valiz alarak tekrar aracın yanına geldiği, şüphelilerin Yu'nun ellerini arkadan koli bandı ile bağladıkları ve sonra valizin içerisine koyarak bagaja soktukları anlaşıldı.
Şüphelilerin, Doğu Türkistanlı doktor olan Abdulgaffar Tamuygur'un Bilecik Söğüt Kızılsaray mevkiinde bulunan çiftliğine gitmeye karar verdikleri anlaşıldı. Sabaha doğru Abdulvahap Abdurrahman'ın Yu'yu kontrol ettiğinde nefes almadığını ve ölmüş olduğunu gördüğü tespit edildi.

Çinli kadın cinayetinin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar

Şüphelilerin cesedi bagajdan çıkartarak Abdulgaffar Tamuygur'un çiftliğinde 1,5 metre derinliğinde çukur kazarak gömdükleri anlaşıldı.
Savcılıkça, şüpheliler Abdulgaffar Tamuygur, Abduvahap Abdurrahman, Hüseyin Ahmed, Kasım Yarkenli ve Yunuscan Türkistanlı'nın 'Tasarlayarak Kasten Öldürme' ve 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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Çinli kadın cinayetinin sırrı çözüldü! Valize konulup bagaja atılmış
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