Çinli kadın cinayetinin sırrı çözüldü! Valize konulup bagaja atılmış

Saat 19:57 sıralarında Lisha Yu'nun Florya Aqua park AVM'ye giriş yaptığı, giriş yaptığı esnada hemen arkasından 34 KD …. plakalı beyaz renkli aracın geldiği ve AVM otoparkına giriş yaptığı anlaşıldı.

Saat 21:57'de Lisha Yu'nun, aracı ile AVM otoparkından çıkış yaptığı ve şüpheli 34 KD …. plakalı aracın da AVM önünden Lisha Yu'yu takibe başladığı belirlendi. Saat 22:24 sularında Yu'nun Beylikdüzü ilçesinde bir otelin önüne geldiği, şüpheli aracın da peşinden gittiği, Lisha Yu'nun otele girmesi ile şüpheli aracın otel çevresinde tur atarak Lisha Yu'nun çıkışını beklediği belirlendi.

Takibi yapan 34 KD …. plakalı aracın Kasım Y. isimli şahsın üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi. Şüpheli araç ve şüpheli şahısların araca yakıt aldıktan sonra TEM otoyoluna giriş yaparak Ankara istikameti yönüne doğru devam ettikleri tespit edildi.



