SON DAKİKA HABERLER - 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve saatlerde? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı illeri...

KAYSERİ

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda 65 yaş üstü vatandaşları yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumak amacıyla çeşitli kararlar alındı.

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla pazar, alışveriş merkezi, sosyete pazarı gibi toplu alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandırıldı. Vatandaşlar, bu tip mekanlardan temin etmek istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarıyla iletişime geçecekler.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek.

İl genelindeki düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere, anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde 65 yaş ve üzerindeki misafirler kabul edilmeyecek.

Ayrıca piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensupları yararlanabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanları kullanabilecek.

SİİRT

Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı belirtildi.

Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23.00'te son bulması ve düğün sürelerinin kısıtlanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokak ve köy düğünlerinde toplu yemek verilmesinin sınırlandırılmasına ve mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılmalarının ikinci bir karara kadar yasaklanmasına karar verildi."

Öte yandan, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına ilişkin hükmün kaldırılmasına karar verildi.

GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının toplu eylem, etkinlikler nedeniyle yayılması riskinin önlenmesi amacıyla gereken tedbirlerin salgın sürecinde alındığı ve alınmaya devam edileceği belirtildi.

Valilik izni dışında gerçekleştirilecek etkinliklerin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valimizce izin verilenler hariç) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem/etkinlikler İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddeleri ve ayrıca Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 15-30 Ağustos tarihlerinde 15 gün boyunca, genel asayiş ve kamu düzenin korunması için valilik oluruyla yasaklanmıştır."

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Toplantıda, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına yönelik kararın, aynı saatlerde "toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanması" şeklinde revize edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"13.08.2020 tarih ve 149 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun '65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kısıtlaması' ile ilgili kararın '65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanması' şeklinde revize edilmesine karar verilmiştir."