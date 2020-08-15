SON DAKİKA: Salda Gölü'ne akın ettiler! Dev çukurlar oluştu, güvenlik teyakkuza geçti...

'GÖLÜN İÇERİSİ KADİFE HALI GİBİ'

İstanbul'dan geldiğini söyleyen Birol Bodur, "Salda Gölü'nü haberlerde gördük. Çok merak ettik. Bir haftalık iznimiz vardı. Görelim diye geldik. Çok güzel bir yer. Türkiye'nin Maldivleri burası diyebilirim" dedi.

Birgül Bodur ise, "Burası muhteşem. Kumu yakmıyor. Çok temiz, gerçekten korunması gereken bir yer. Gölün içerisi kadife halı gibi" diye konuştu.

