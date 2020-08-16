17 Ağustos 1999 depremi nerede oldu? 17 Ağustos depremi şiddeti kaç, merkez üssü neresi, kaç kişi vefat etti?

17 Ağustos 1999 saat 03.02'de meydana gelen büyük Marmara Depremi'nin 21. Yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anıyor ve Allah'tan rahmet diliyoruz. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda yer alan ülkemizde geçmişte pek çok büyük deprem yaşanmıştır. Bunların en başında 17 Ağustos 1999 depremi gelmektedir. Büyük depremin 21. Yılına geldiğimiz bugünde vatandaşlarımız bilgi sahibi olmak adına 17 Ağustos 1999 depremi nerede oldu, şiddeti kaçtı, merkez üssü neresi, kaç kişi vefat etti? sorularına cevap aramaya devam ediyor.

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ NEREDE OLDU, ŞİDDETİ KAÇTI, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ, KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

Unutulmaz acılar yaşadığımız 17 Ağustos 1999 Marmara Depremine ilişkin 17 Ağustos 1999 depremi nerede oldu, şiddeti kaçtı, merkez üssü neresi? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle;