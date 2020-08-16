Başkan Erdoğan’a teşekkür ediyoruz

Yunanistan, Batı Trakya Türkleri'nin yaşadığı İskeçe Gökçepınar'da Yunan askerlerinin katılımıyla silahlı askerlerle tatbikat yapıp sivil halkta korkuya neden olurken, Türkiye restorasyon nedeniyle 5 yıldır kapalı olan Trabzonun'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda ayin düzenlemesini sağlayarak tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Ayini İstanbul Rum patrikhanesi'ne bağlı Gelibolu Metropoliti Metropolit Stefanos Dinidis yönetti. Saat 09.30'da başlayan ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Ayine Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İstanbul Rum Patrikhanesi'ne bağlı din görevlileri ile Gürcistan Başkonsolosu Gela Japaridze'nin katıldı. Ayine İstanbul Rum Patrikhanesi'nden 50, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'ndan 6 ve Gürcistan Başkonoslosluğu'ndan 18 kişi olarak koronavirüs önlemleri nedeniyle yabancı ziyaretçilerle dâhil toplamda 74 kişi katıldı. Ayine gelen misafirler güvenlik kontrollerinden geçirilerek manastıra alındı.Dinidis ayin sonrası yaptığı konuşmada "Bize bu yıl burada ayin yapmamızı sağlayan Yüce Allaha şükretmekteyiz. Kapsamlı restorasyonu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devletimizin imkanlarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle emeği geçenlere patrikhanemizin ve patrik efendimizin şükranlarını arz ederim. Ortodoks Hristiyanlar olarak inanç hürriyeti konusunda gösterdikleri hassasiyet ve bugünkü ayinin gerçekleştirilmesi hususunda vermiş oldukları izin için Erdoğan başta olmak üzere bütün devlet yetkililerine ayrıca gereken tedbirleri almış olan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir belediye başkanı Murat Zorluoğlu'na saygı ve teşekkürlerimizi sunmaktayız" dedi. Ayine katılan katılanlardan Polina Akar (Rusya-43), Olga Baratukhiç (35), "Burası doğa harikası bir yer. 28 Temmuz'da Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı ve bizim ayine gelebileceğimizi söylediğinde çok mutlu olduk. Bize bu imkanı verdiği için Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" derken, Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Marina Sorokina da "Tekrar ayine ve ziyarete açılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.