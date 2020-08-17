1.5 milyar dolarlık mirasa kayyum

Türkiye'nin en zengin 100 ailesi arasında gösterilen Çiftçiler Holding'in sahibi Tahsin Çiftçi, 20 yıl önce by-pass ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi. Hiç evlenmediği için çocuğu da bulunmayan Çiftçi, ölmeden bir hafta önce ise odasına gelen notere yazdırdığı vasiyetnameyle mirasını kardeşi Hikmet Çiftçi ile yeğenleri Hakan Mehmet Çiftçi ve Hatice Ayşe Çiftçi'ye bıraktı. 1.5 milyar dolarlık holdingin başına ise Hakan Mehmet Çiftçi geçti. Holding hissedarlarından Hatice Ayşe Çiftçi, avukatı Fatih Mehmet Tercan aracılığıyla diğer hissedar olan erkek kardeşi Hakan Çiftçi tarafından dışlandığını, şirketlerinin yönetim kurulu toplantılarına çağrılmadığını ve mal varlıklarının devredilmeye çalışıldığını öne sürerek, kardeşinin sınırsız imza yetkisinin kaldırılması ve şirketlere kayyum atanması için açtığı fesih istemli dava karara bağlandı.Mahkeme, Hakan Çiftçi ile birlikte görev yapmak üzere 3 kişilik kayyum heyeti atanmasına ve heyetin 3 ayda bir mahkemeye rapor sunmasına hükmedildi. Ayrıca davalı bazı şirketlerin mülkiyetinde yer alan taşınmazların 3. kişilere devir ve temlikinin önlenmesi amacıyla bu taşınmazlar üzerine teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasına da karar verildi. Hakan Çiftçi'nin tek başına ve sınırsız imza yetkisi ise kaldırıldı.Mahkeme ise Hatice Ayşe Çiftçi'nin daha önce tasfiye edilmesi için dava açtığı aralarında Çiftçiler Holding'in de bulunduğu 4 şirkete 3 kayyum atayarak, Hakan Mehmet Çiftçi'nin de tek başına sınırsız imza yetkisini kaldırdı. Ayrıca bu şirketlere ait 8 taşınmaza da tedbir koydu. Mahkemenin kararına göre, bu şirketlerle ilgili alınan kararlarda, Hakan Mehmet Çiftçi'nin yanı sıra en az 2 kayyumun da imzası olacak. Mahkeme, diğer 6 şirketle ilgili aynı yöndeki talepler ile bu şirketlerin bünyesindeki 463 taşınmaza tedbir konulması taleplerini ise haklarında dava olmadığı için reddetti.İSTANBULZincirlikuyu'daki 55 katlı Çiftçi Towers Projesi'nin yüklenicisi olan Türkerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, geçtiğimiz günlerde alıcılara mektup göndermişti. Türker, inşaattaki gecikme ve projenin bitmemesinin nedeninin, Çiftçiler Holding'in edinimlerini yerine getirmemesinden kaynaklandığını, hakedişinin ödenmediğini, bu nedenle önalım hakkından vazgeçerek dava açtığını açıklamıştı