BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Dar gelirliden yüksek gelirliye pek çok kesime hitap eden BİM marketler zinciri, her hafta Cuma günü getirdiği birbirinden indirimli ürünlerle tüketiciyi kendi bünyesine çekiyor. Bugünkü katalog ise vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var? İşte raflardaki yerini alan BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünleri…
Haberimizin içerisinden BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, raflarda yerini alan ürünleri bulabilirsiniz...
Piccolo Mondi Anaokulu çantası 24,90 TL
Yıkanabilir okul çantası 39,90 TL
Kız çocuk kalemlikli ilkokul çantası 49,90 TL
Kamuflaj desenli Mini sırt çantası 26,90 TL
Erkek çocuk kalemlikli ilkokul çantası 49,90 TL
Elde taşıma kodlu desenli sırt çantası 26,90 TL
Laptop çantası 34,90 TL
Terra sırt çantası 49,90 TL
North Pacific desenli orta okul çantası 39,90 TL
Farklı kız ponponlu ilkokul çantası 49,90 TL
Proje çantası (desenli) 9,95 TL
Bilicra Akıllı Çocuk Saati 499 TL
5 Katlı Kitaplık 79,90 TL
Çalışma Masası 179 TL
Northpasific Erkek Kalemlikli İlkokul Çantası 49,90 TL
Gaming Çalışma Masası 249 TL
Northpasific Kamuflaj Desenli Mini Sırt Çantası 26,90 TL
Çelik Matara 430 ml 99,90 TL
Studi Tritan Matara 19,90 TL
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Northpasific Kız Çocuk Taşlı Ponponlu İlkokul Çantası 49,90 TL
Studi Yetişkin Kalem Çantası 4,95 TL
Piccolo Mondi Anaokul Çantası 24,90 TL
Casio Masaüstü Hesap Makinesi 34,90 TL
Northpasific Dağ Desenli Ortaokul Çantası 39,90 TL
Mikasa Voleybol Topu 89,90 TL
Casio Masaüstü Hesap Makinesi, 34,90 TL
Mikasa Futbol Topu 79,90 TL
Studi 100'lü Şeffaf Dosya 8,50 TL
Studi Sekreterlik 7,50 TL
Studi Maket Bıçağı 3,50 TL
Studi Tel Zımba Makinesi 5,95 TL
Studi 40'lı Telli Sunum Dosyası 12,50 TL
Studi Evrak Dosyası 9,50 TL
Studi, Fermuarlı ve Üstten Çıtçıtlı Zarf Dosya, 2,95 TL
Studi A4 Desenli Çıtçıtlı Dosya 1,95 TL
Studi Mantar Pano 9,95 TL
Studi 3'lü Beyaz Tahta Kalemi 2,50 TL
Studi çift taraflı yazı tahtası ve kalemi, 4,95 TL
Studi Silici Set 6,95 TL
Studi 40'lı Renkli Ataş 1,75 TL,
Studi 10'lu Mercanlı Kalem 4,50 TL
Studi 12'li Silgili Kurşun Kalem 4,95 TL
Studi 6'lı Kırmızı Kalem 3,25 TL
Studi, 2'li Versafil Kalem, 2,25 TL
Studi Versatil Kalem Seti, 4,95 TL
Studi Eğlenceli Silgi Kalem Seti 6,95 TL
Studi 6'lı Tükenmez Kalem 3,50 TL
Studi Kalemlikli 7 Parça Kırtasiye Seti 19,90 TL
Studi Baskılı Tekli Fosforlu Kalem 2,45 TL
Studi 8'li Renkli Tükenmez Kalem 7,50 TL
Studi 5'li Çift Taraflı Keçeli Kalem 3,50 TL
Studi 4'lü Fosforlu Kalem 3,95 TL
Studi 12'li İnce Uçlu Keçeli Kalem 8,95 TL
Studi Peluş Başlıklı Tükenmez Kalem, 8,50 TL
Studi Silikon Gövdeli Eğlenceli Tükenmez Kalem 7,50 TL
Studi Figürlü Kalemtraşlı Silgi 6,50 TL
Studi 3'lü Kalem Ucu 2,50 TL
Studi 4'lü Silgi 2,25 TL
Faber Castell 12'li Üçgen Tüp Kuruboya 23,50 TL
Faber Castell 18'li Pastel Boya 22,90 TL
Faber Castell 12'li Keçeli Kalem 18,90 TL
Faber Castell 12'li Sulu Boya 14,90 TL
Studi 12'li Sulu Boya 3,50 TL
Studi Suluboya Fırçası 3 – 5 – 8 Numara 5,95 TL
Studi 24'lü Kuru Boya Kalemi 12,50 TL
Studi 12'li Pastel Boya 2,95 TL
Studi Suluboya Kabı 2,75 TL
Studi Şeffaf Kaplama Kağıdı 1,00 TL
Studi 5'li Şeffaf Hazır Kitap Kabı 2,25 TL
Studi 10'lu Keçe 4,95 TL
Studi 6'lı Simli Yapıştırıcı 4,95 TL