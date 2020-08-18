Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) her hafta 3 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) çekilişini düzenlediği ve tamamen yenileyerek büyük ikramiyede artışa gittiği Sayısal Loto oyununun 7. Çekilişi 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü yapılacak olan canlı çekilişle belirlendi. Bugünkü Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi için 53 milyon Türk Liralık büyük ikramiyeyi kazanmak için kupon dolduran şans oyunu severleri heyecanlı anlara ortak olmak için 17 Ağustos SayısalLoto canlı çekiliş bilgilerine ulaşmak istiyor.
Sayısal Loto 17 Ağustos çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranını hazırladığımız içerikte bulabilir ve kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz. İşte 17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş yayını…
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.