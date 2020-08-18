Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 17 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları : 25 - 5 - 55 - 82 - 44 - 18 - 49 (Joker)







SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.