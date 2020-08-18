Son dakika: Tunceli Valiliği'nden kayıp Gülistan Doku açıklaması

900 SAAT KAMERA KAYDI İZLENDİ, 225 ŞAHSIN İFADESİ ALINDI, 230 SÜRÜCÜ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Öte yandan; günümüze kadar MOBESE kamera görüntüleri, özel kurum ve kişilere ait güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle incelenmiştir. Sarısaltuk Viyadüğünü kullanan iki araç içi kamerası görüntüleri olmak üzere toplam 85 kameradan 900 saat detaylı kamera izleme çalışması yapılmıştır. 2 müşteki, 1 şüpheli ve 222 bilgi sahibi olmak üzere toplam 225 şahsın ifadesi alınmış olup, ayrıca Sarısaltuk Viyadüğü'nden farklı saatlerde geçen 230 araç sürücüsü ile görüşülmüştür Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen özel ekip Tunceli'de Gülistan Doku'nun kayıp olayının soruşturması amacıyla 3 ay görev yapmıştır. Konu ile ilgili adli süreç devam etmektedir" diye kaydedildi.

Son Dakika Haberi: Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku olayında flaş gelişme! Bilirkişi raporu açıklandı | Video