A101 aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat indirimi sizleri bekliyor! 20 Ağustos 2020 A101'de bu hafta hangi ürünler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu yepyeni ürünleriyle raflara diziliyor. 20 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünler listesinde okul malzemelerinden, teknolojiye, züccaciyeden, elektronik ev aletlerine varıncaya kadar yüzlerce çeşit fırsat bulunuyor. Okul öncesi eksiklerini gidermek isteyen öğrenciler indirimli ürünleri merak ediyor. Buna göre; A101 20 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var? İşte Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU- 20 AĞUSTOS

A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri tüketicisiyle buluştu. 20 Ağustos'tan itibaren raflarda görebileceğiniz ürünler sizleri bekliyor. Bu başlık altında, 20 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerine ulaşabilir, ürünlerin özelliklerine ve fiyat bilgisine erişebilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

Toshiba 58UL3A63DT 58" Ultra HD Smart Led Televizyon 3.699 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Televizyon 1.299 TL, Honor 9X 128 GB Cep Telefonu 2.699 TL, Samsung Powerbank 10.000 mAh 109 TL, Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik 99,95 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL, Piranha 2011 Kulakiçi Kulaklık 7,95 TL, Piranha El Fanı 24,95 TL, Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL

Def.tr 4+2 150 yaprak seperatörlü plastik kapak defter 10.95 TL, Def.tr A4 96 yaprak spiralli karton kapak defter 4,95 TL, Def.tr 120 yaprak sert kapak defter 10,95 TL ,Lisanslı Art beslenmeli ilkokul çantası 49.95 TL, Raboom sırt çantası 32.95 TL