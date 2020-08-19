Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü

Öte yandan emniyetteki işlemleri devam eden Mahsun K.'ın, "Alkol almak için Barış Mahallesi'nde buluştuk. Burada alkol alırken aramızda tartışma çıktı. Bu tartışma sonucu Akbaş'a 4 el ateş ettim. En yakın arkadaşımı öldürdüğüm için çok pişmanım" dediği iddia edildi.

