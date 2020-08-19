Haberler Yaşam Haberleri Eşiyle ilişki yaşayan arkadaşını öldürmüştü, tutuklandı!

Eşiyle ilişki yaşayan arkadaşını öldürmüştü, tutuklandı! Kan donduran cinayet vakası dün gece saatlerinde Sancaktepe'de yaşanmıştı. Boş bir arazide cesedi bulunan Mehmet Hamurcuoğlu'nu 10 yıllık arkadaşı Murat D.'nin öldürdüğü belirlenmiş, Murat D. kısa bir süre sonra gözaltına alınmıştı. Katil zanlısı verdiği ifadede eşinin Hamurcuoğlu ile kaçtığını, Hamurcuoğlu'nun kendisini arayıp eşi ile yaşadıklarını aşağılayıcı şekilde anlattığını söyledi. Murat D., ifadesinin devamında konuşmak için buluştukları arazide Hamurcuoğlu'nu silahla öldürüp kaçtığını söyledi.

AA Giriş Tarihi: 19.8.2020 10:42 Son Güncelleme: 19.8.2020 10:45 ABONE OL

Sancaktepe'de eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü 10 yıllık arkadaşı Mehmet Hamurcuoğlu'nu (28) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Ağustos 00.20 sıralarında Osmangazi Mahallesi Dündarlı Caddesi üzerindeki boş arazide Hamurcuoğlu'nun öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler şüpheli Murat D'yi (30) Kadıköy'de olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

Şüpheli Murat D. polise verdiği ifadesinde 10 yıllık arkadaşı Mehmet Hamurcuoğlu ile eşi Ş.D. arasında gönül ilişkisi olduğunu, 9 Haziran'da eşi ile Hamurcuoğlu'nun birlikte kaçtığını ve beraber yaşamaya başladıklarını anlattı.

"BENİ ARAYIP EŞİMLE YAŞADIKLARINI ANLATTI" Şüpheli Murat D., Hamurcuoğlu'nun kendisini arayarak ölümle tehdit ettiğini, eşiyle yaşadıklarını aşağılayıcı şekilde anlattığını öne sürdü.