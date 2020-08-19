Son Dakika Haberi | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, bölgesel kısıtlama mı?

KİLİS VALİLİĞİNDEN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN DÜĞÜN YASAĞI

Kilis Valiliği tarafından 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklerine katılmalarını yasakladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanarak bir dizi karar aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı şöyle, " Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları haricinde annesi, babası, kardeşi, anneannesi, babaannesi, 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına, alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi" ifadesine ver verildi.

GİRESUN

Yurt genelinde Covid-19 vakalarındaki artışın ardından Giresun'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bazı kısıtlamalar getirildi. Buna göre akrabalarının dışında toplu merasimlere katılamayacak olan 65 yaş üstü vatandaşlar akraba merasimlerine ise en fazla 1 saat katılabilecekler.

Giresun Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali vekili Mehmet Fikret Çavuş Başkanlığında toplanarak 65 yaş ve üstü vatandaşların salgından korunması için yeni kararlar aldı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların 18.08.2020 tarihinden itibaren 07.00-10.00 ile 16.00-18.30 saatleri arasında toplu taşım araçlarını kullanamayacakları belirtilirken istisnai durumların bu kısıtlamadan muaf olacağı belirtildi.

Korona virüsten etkilenmesi en muhtemel grup olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik alınan kararlar uygulamaya konuldu. Buna göre belirtilen saatler arasında toplu taşımayı kullanması yasak olanlar için bazı istisnai durumlar söz konusu. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olacaklar ve daha önceden alınmış doktor randevusu olanların muaf olacağı toplu taşıma kısıtlamasından aynı zamanda, Ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar muaf olacaklar.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara göre, Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan Ceza İnfaz Kurumları'ndan salıverilenler, il dışından gelmiş olup ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler ve işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri gerekli belgeleri ibraz etmek kaydıyla muaf tutulacaklar.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sosyal mesafeye uyulması zor olan çay ocaklarına ve benzeri yerlere girişleri de kısıtlanırken, aynı grubun pazaryeri, avm gibi toplu alışveriş mekanlarına da saat 16.00-18.00 arasında girişleri sınırlandırılacak.

BALIKESİR

Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla ilgili son durumu değerlendirdi.

Toplantıda alınan kararlara göre, düğünlerde yakın temasta bulunabilme riski dolayısıyla bütün düğünlerin süreleri en fazla 3 saat olacak.

Ayrıca, düğünlerde müzik yayını en geç saat 23.00'te sonlandırılacak. Düğün konvoylarında mümkün olduğunca az sayıda araç bulundurulacak, araçların içinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, birinci ve ikinci derece akrabalarına ait olanlar dışındaki düğünlere katılamayacak. Bu grupta yer alan kişiler, 16.00-20.00 saatlerinde pazar yerlerine giremeyecek.

Çay ocakları, kahvehane ve kıraathanelerde oturma düzeni, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan çalışma rehberine uygun olmasına özen gösterilecek. Masalar arasında her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre olacak şekilde oturma düzeni oluşturulacak. Karşılıklı oturmada masanın genişliği 70 santimetreden az ise iki masa birleştirilerek kullanılacak ve çapraz oturma düzeni uygulanacak.

Toplu taziyelere izin verilmeyecek

Yoğun insan hareketinin bulunduğu sahil bölgeleri, parklar ve piknik alanları başta olmak üzere bütün cadde ve meydanlarda sabit veya seyyar olarak dondurma, mısır, kuru yemiş, midye gibi ürünlerin satışının yapıldığı yerlerde işletme sahipleri tarafından sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması sağlanacak. Söz konusu iş yerleri tarafından ilgili belediye ile irtibat kurularak zeminde müşterilerin sosyal mesafeye uymaları için işaretleme yapılacak.

Sanayi kuruluşları ve benzeri işletmelerde iş yeri hekimleri tarafından çalışanlara günlük olarak semptom ve temaslı durumu sorgulaması yapılarak, olası bir şüpheli ya da pozitif vaka tespiti halinde İlçe Sağlık Müdürlüğüne acilen durum bildirilecek.

Toplu taziyelere izin verilmeyecek, taziye evi, taziye çadırı gibi uygulamalar olmayacak. İlde görevli imamlar tarafından kendi sorumluluk alanlarındaki bütün cenazelerin İlçe Müftülüğüne bildirilmesi sağlanarak, Müftülük tarafından cenaze defin bilgileri ilgili kolluk birimine ivedilikle iletilecek.

İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda il merkezinde Valilik, ilçelerde ise kaymakamlıklar bünyesinde kurulacak İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerinin etkin bir şekilde görevlerini getirmesi sağlanıp, tedavisi evde sürdürülen vaka tespitli kişilerin izolasyon koşullarına uymaları konusunda kolluk birimleri tarafından yapılacak denetimler artırılacak. Bu kapsamda Mahalle Denetim Ekipleri de oluşturulacak.

BURSA

65 yaş üstündeki kişilerin 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklandığı belirtildi. Ayrıca, söz konusu kişilerin semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00- 14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi dışında girişleri yasaklandı. Birinci ve ikinci derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere, mevlit ve dua merasimleri ile toplu organizasyonlara katılmaları da yasaklandı.