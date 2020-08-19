Trafik canavarına 40 yıl hapis

İzmir'de kırmızı ışıkta geçerek 2 kişinin ölümüne neden olan Emre İçli'ye verilen 9 yıl hapis cezası Yargıtay'da bozuldu. Yeniden yargılanan Emre İçli bu kez 40 yıl hapse çarptırıldı. Konak'ta 11 Mart 2019'da Hikmet Kahramantürk ve Ferya Bertan'ın ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılanan Emre İçli, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Taraf avukatlarının karara itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın olay anında kanında ve idrarında esrar ve kokain tespit edildiğini, hızını azaltmadan kavşağa kırmızı ışıkta giriş yaptığını ve sanığın "olası kastla öldürme" suçunu işlediğini bildirerek kararın bozulmasına karar verdi. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yeniden yargılamada sanık, "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olası kast indirimiyle ceza 40 yıla indirildi ve iyi hal indirimi uygulanmadı.