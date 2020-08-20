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yayınlandı! 21 Ağustos Cuma Hutbesi konusu nedir?

İşleri Başkanlığı tarafından yazılarak her hafta Müslümanlar için kıymetli bilgi ve öğütler sunan yayınlandı. Bugün yapılacak olan namaz ibadetiyle birlikte Müslüman vatandaşlarımız tarafından bu haftanın hutbesi ve konusu merak edilerek 21 Ağustos Cuma Hutbesi konusu nedir? sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. Peki, 21 Ağustos Diyanet Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.8.2020 02:12 Son Güncelleme: 21.8.2020 02:14 ABONE OL
Diyanet Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Ağustos Cuma Hutbesi konusu nedir?

Her hafta Cuma günlerinde İşleri Başkanlığı tarafından kaleme alınarak Müslüman vatandaşlarımıza yönelik pek çok bilgi içeren 21 Ağustos günü için yayına alındı. Bugün namaz ibadeti öncesinde ya da sonrasında hutbeyi okumak isteyen ve konusunu merak edenler 21 Ağustos Cuma Hutbesi konusu nedir? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

DİYANET CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! 21 AĞUSTOS CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından MÜMİN: HAKKIN TEMSİLCİSİ, HAKİKATİN DAVETÇİSİ başlığıyla yayınlanan Cuma hutbesine ilişkin detaylar şöyle;

Diyanet Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Ağustos Cuma Hutbesi konusu nedir?

MÜMİN: HAKKIN TEMSİLCİSİ, HAKİKATİN DAVETÇİSİ

Muhterem Müminler!

Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir." Mekke'de İslâm'ın ilk günlerinde inen bu ayetler, Peygamber Efendimizi toparlanıp kalkmaya, sorumluluk almaya ve tevhid dinini insanlara anlatmaya çağırmaktadır. Peygamberimizin şerefle taşıdığı ve ümmetine miras bıraktığı bu mukaddes görevin adı tebliğdir.

Aziz Müslümanlar!

Cenâb-ı Hak, "Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun."[ii] buyurarak, zamanı ve zemini aşan bir bilinçle tebliğ görevini sürdürmemizi ister. O halde, yılmadan, yorulmadan insanları doğruya ve doğruluğa davet etmeliyiz.

Diyanet Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Ağustos Cuma Hutbesi konusu nedir?

Cenâb-ı Hak, "Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel yöntemle mücadele et."[i] buyurarak, tebliğin sağduyu ve hassasiyet gerektirdiğini bildirir. O halde, hakikate çağırırken güzel bir üslûpta, sabırlı ve nezaketli bir tutumda kararlı olmalıyız.

Kıymetli Müminler!

Her birimiz, tebliğ kadar temsil ile de görevliyiz. Anlattığı yüce değerleri yaşamak,

İslâm'ın sınırlarına önce kendi hayatında riayet etmek, sözü ile özü bir olmak her müminin sorumluluğudur. Bu konuda Rabbimizin ikazı gayet açıktır: "Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır."

Diyanet Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Ağustos Cuma Hutbesi konusu nedir?

Aziz Kardeşlerim!

Rabbimiz buyuruyor ki, "Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve 'Kuşkusuz ben Müslümanlardanım' diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?"

Böyle bir övgüye mazhar olmak için, din-i mübin-i İslâm'ın sarsılmaz hakikatlerini anlatmaya ve hakkıyla yaşamaya gayret edelim. "Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz." buyuran Resûl-i Zîşan Efendimizin tebliğ metodunu örnek alalım. İyi niyetle iyiliği inşa etmeye çalışırken, farkında olmadan yıkıp dökmemek için davet ve irşatta bilinçli davranalım.

Diyanet Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Ağustos Cuma Hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müminler!

Hutbemin sonunda, dün itibariyle girdiğimiz hicri 1442. yılın aziz milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ayrıca bilinçli olmamızı gerektiren önemli bir hususa daha işaret etmek istiyorum. Yaşadığımız salgın hastalıktan hem kendimizi hem de çevremizi korumak için mümine yaraşır bir duruş sergileyelim. Tedbirlere uyma konusunda özen ve ciddiyetimizle örnek olalım. İhmalkârlığa şahit olduğumuzda güzellikle uyaralım. Hep birlikte yenebileceğimiz bu hastalık aramızda kol gezerken umursamaz davranmanın, Allah katında vebal, toplum içinde de kul hakkı olduğunu unutmayalım.

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Diyanet Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Ağustos Cuma Hutbesi konusu nedir?
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