Güleda’nın Babası: O cani en ağır cezayı alsın bu dava sembol olsun

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım 2019'da eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. 19 yaşındaki genç kız memleketi Muğla'da toprağa verilmişti. Güleda Cankel cinayetinin karar duruşması bugün saat 11.00'de Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Tutuklu sanık Zafer Pehlivan hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. SABAH'a konuşan Güleda'nın babası Mustafa Cankel, "Zanlıya en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Başka Güledaların ölmemesi, bundan sonra bütün kadınların haklarının korunması ve bu acılara son verilmesi en büyük isteğimiz. Katil en ağır cezayı alsın, bu dava sembol olsun" dedi.