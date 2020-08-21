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nerede? Kariye Camii'ne nasıl gidilir?

1400 yıl önce inşa edilen ve 1945 yılından itibaren müze sıfatı taşıyan , Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte cami sıfatına kavuştu. İlk inşa edildiğinde kilise olarak kullanılan Kariye Camii, 1511 yılında camiye çevrildi. 1945 yılında ise müze olarak kullanıma açıldı. Bizans döneminden kalma önemli bir tarihi eser olan Kariye Camii’nin cami olarak ibadete açılmasının ardından “Kariye Camii nerede, Kariye Camii’ne nasıl gidilir?” gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte merak edilen soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 21.8.2020 10:07 ABONE OL
Kariye Camii nerede? Kariye Camii'ne nasıl gidilir?

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 'nin yönetimi, Diyanet İşleri Başkanlığına devredildi. 1945 yılında alınan kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, camiye çevrilerek ibadete açılıyor. Peki, Kariye Camii nerede? Kariye Camii'ne nasıl gidilir?

KARİYE CAMİSİ HAKKINDA

6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek 'Atik Ali Paşa Camii' veya 'Kariye Camii' olarak anılmaya başladı.

Kariye Camii nerede? Kariye Camii'ne nasıl gidilir?

KARİYE CAMİSİ NEREDE?

İstanbul'da Karagümrük semtinde Edirnekapı bölümünde bulunmaktadır.

Bizans döneminde kilise, fetihten sonra ise cami olarak kullanılmış tarihi bir yapıdır.

KARİYE CAMİİ'NE NASIL GİDİLİR?

'nin haritadaki konumu yukarıdaki gibidir. Google Maps aracılığıyla bulunduğunuz konumu işaretleyerek Kariye Camii'ne yol tarifi alabilir, toplu ulaşım imkanları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kariye Camii nerede? Kariye Camii'ne nasıl gidilir?

KARİYE CAMİSİ NE ZAMAN YAPILDI?

Günümüze ulaşmış hali Osmanlı döneminde ve 20. yüzyılın ikinci yarısında geçirdiği onarımların sonucudur. Daha önceleri kilise çevresinde, manastır kompleksi de ihtiva etmekteyken bu yapılar geçen zamana dayanamamışlardır.

İlk önce manastır olarak 534 yılında I. Justinianus döneminde Aziz Teodius tarafından yapılmıştır. 11. yüzyılda I. Aleksios'un kayınvalidesi Maria Dukaina tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. 1204-1261 yıllarındaki Latin istilasında harap olan manastır Teodor Metokhites tarafından 14. yüzyılda onarılmıştır. Dış narteks ve pareklezyon bu dönemde yapıya eklenmiştir. (Metokhitesi pareklezyonu kendisi için inşa etmiştir ve mezarı da kilisenin girişinde mermer bir taşla belirlenmiş olan yerdedir.)

Yapının önemi, Bizans İmparatorluğu'nun imparatorluk sarayı ve devlet idare merkezinin, Haliç kıyısında, surlara yakın bir yerde konumlanmış olan "Blakhernai Sarayı"na taşınmasıyla artmıştır. 1296'daki büyük depremden sağ olarak çıkmıştır. Bina Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden 58 yıl kadar sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye tevdi edilmiştir ve "Atik Ali Paşa Camii" veya "" olarak anılagelmiştir. Bu dönüştürme sırasında bu eski kilisenin duvaraları üzerinde bulunan mozaik ve freskler sıva ile kaplanmıştır. Fakat cami olarak yapıya sadece köşesindeki minare ve içeride güneydoğu köşesindeki mihrap eklenmiş ve yapının orijinalliğinin korunmasına çalışılmıştır.

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Kariye Camii nerede? Kariye Camii'ne nasıl gidilir?
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