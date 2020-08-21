Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı bu talepte bulunmuş...

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma dosyasından kamera ve HTS kayıtları ile olay yeri inceleme raporlarını istedi. Başsavcılık ise kamera ve HTS kayıtlarının henüz tamamlanmadığını, tamamlandıktan sonra verilebileceğini bildirerek, olay yeri inceleme raporlarının ise dosyadaki kısıtlama nedeniyle verilemeyeceğini bildirdi.

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