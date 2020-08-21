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Son dakika: cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı bu talepte bulunmuş...

'da üniversite öğrencisi 'in, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Korkunç olay günlerce sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Vahşette son dakika gelişmesi yaşandı. Pınar Gültekin'in (27) ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in dosyada mevcut olan kamera ve HTS kayıtları ile olay yeri inceleme raporlarının kendisine verilmesi yönündeki talebi, mahkemece kabul edildi. Öte yandan jandarma raporlarında çarpıcı bir detaya ulaşıldı. Avcı'nın jandarmadaki ifadesinde, "Çok pişmanım. Büyük bir hata yaptım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum" diyerek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 16:16 Son Güncelleme: 21.8.2020 16:22 ABONE OL
Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı bu talepte bulunmuş...

Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi , 16 Temmuz'da kayboldu.

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı bu talepte bulunmuş...

Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı.

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı bu talepte bulunmuş...

Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili son dakika haberi: Yalan ifadenin ardından... | Video

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı bu talepte bulunmuş...

'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma dosyasından kamera ve HTS kayıtları ile olay yeri inceleme raporlarını istedi. Başsavcılık ise kamera ve HTS kayıtlarının henüz tamamlanmadığını, tamamlandıktan sonra verilebileceğini bildirerek, olay yeri inceleme raporlarının ise dosyadaki kısıtlama nedeniyle verilemeyeceğini bildirdi.

Son dakika... Pınar Gültekin cinayetinde katil Cemal Metin Avcı'dan skandal ifade | Video

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı bu talepte bulunmuş...

Avukat Epözdemir de 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu.

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı bu talepte bulunmuş...

İtirazı yerinde gören mahkeme, istenilen belgelerin 'suçtan zarar görenler vekili' sıfatıyla avukata verilmesini karara bağladı.

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı bu talepte bulunmuş...

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEMİŞ

Öte yandan şüpheli Cemal Metin Avcı'nın jandarmadaki ifadesinde, "Çok pişmanım. Büyük bir hata yaptım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum" diyerek, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

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Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı bu talepte bulunmuş...
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