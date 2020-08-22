Enerji Bakanı Fatih Dönmez kimdir? Fatih Dönmez kaç yaşında, nereli?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığına atanan Fatih Dönmez, son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi'nin ilk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirilen Fatih Dönmez'in hayatı, yaşı, işi gibi bilgiler araştırılır oldu. Yabancı dil bilen ve evli 3 çocuk babası olduğu bilinen Enerji Bakanı Fatih Dönmez kimdir, kaç yaşında? Fatih Dönmez nereli, hangi görevlerde bulundu?

FATİH DÖNMEZ KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi'nin ilk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine Fatih Dönmez getirildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Fatih Dönmez kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Fatih Dönmez, 1965 yılında Bilecik'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Dönmez, 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

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