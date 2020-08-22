Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 22 Ağustos Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sayısal Loto'nun 22 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan dev çekilişi öncesi heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 54 Milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi kazanma umudu ile kuponlarını oluşturanlar geri sayıma başladı. Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu ise en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. 22 Ağustos'ta noter huzurunda yapılacak çekilişi canlı seyretmek ve Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına ulaşmak için doğru yerdesiniz. İşte Milli Piyango Online (MPİ) Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

22 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi olacak şanslı kişi beklenmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda tüm rakamları doğru tutturan kimse çıkmadı ve ödül 54 Milyon TL'ye kadar yükseldi.