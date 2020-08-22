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sonuçları bilet sorgulama motoru! 22 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Çılgın ’nun yeni dönemdeki sekizinci çekilişi için heyecan üst seviyeye çıktı. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi yine kazanan çıkmazken, kazandıracak tutar ise arttı. 54 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibi olma hayallerini kuranlar kuponlarını oluşturarak geri sayıma geçti. Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı ise araştırılmaya devam ediyor. Bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişi canlı izlemek ve bilet sorgulama ekranına ulaşmak için doğru yerdesiniz. İdaresi (MPİ) 22 Ağustos Cumartesi 2020 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı için ayrıntıları inceleyiniz.

Giriş Tarihi: 22.8.2020 14:55 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 22 Ağustos Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

'nun 22 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan dev çekilişi öncesi heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 54 Milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi kazanma umudu ile kuponlarını oluşturanlar geri sayıma başladı. Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu ise en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. 22 Ağustos'ta noter huzurunda yapılacak çekilişi canlı seyretmek ve bilet sorgulama ekranına ulaşmak için doğru yerdesiniz. İşte Online (MPİ) Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

22 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi olacak şanslı kişi beklenmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda tüm rakamları doğru tutturan kimse çıkmadı ve ödül 54 Milyon TL'ye kadar yükseldi.

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 22 Ağustos Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

'nun 8. Çekilişi ise bu akşam 21:30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sayısal Loto çekilişini aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak canlı seyredebilirsiniz. Sonuçlar açıklandığı an ise bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

19 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki yedinci çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. Kazandıran numaralar: 34 ,47 ,32 ,89 ,33, 82, 86

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 22 Ağustos Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLGİLER

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 22 Ağustos Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 22 Ağustos Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

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Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 22 Ağustos Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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