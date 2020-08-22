Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 22 Ağustos Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sayısal Loto'nun 22 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan dev çekilişi öncesi heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 54 Milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi kazanma umudu ile kuponlarını oluşturanlar geri sayıma başladı. Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu ise en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. 22 Ağustos'ta noter huzurunda yapılacak çekilişi canlı seyretmek ve Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına ulaşmak için doğru yerdesiniz. İşte Milli Piyango Online (MPİ) Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!
Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi olacak şanslı kişi beklenmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda tüm rakamları doğru tutturan kimse çıkmadı ve ödül 54 Milyon TL'ye kadar yükseldi.
Sayısal Loto'nun 8. Çekilişi ise bu akşam 21:30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sayısal Loto çekilişini aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak canlı seyredebilirsiniz. Sonuçlar açıklandığı an ise bu başlık altından öğrenebilirsiniz.
19 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki yedinci çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. Kazandıran numaralar: 34 ,47 ,32 ,89 ,33, 82, 86
SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI
ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLGİLER
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.