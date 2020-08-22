Umutcan’ın hayatı belgesel oluyor

Antalya'da annesiyle doktorların "5 yaşına kadar yaşar" diyaloğunu duyduktan sonra doğum günü kutlamayarak büyümek istemediğini söyleyen 7 yaşındaki SMA hastası Umutcan Kılıç'ın hayatı, belgesel film yapılıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Mesleki Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ve öğrencileri, Umutcan'ın yaşamını belgesel yapmaya karar verdi. Annesiyle birlikte Umutcan'ın hayatını ve yaşadıkları sıkıntıları konu alan belgeselin çekimlerini evde ve dış ortamda sürdüren ekip, 4 günlük bir çalışma ile çekimi tamamladı. Antalya'ya 2 ay önce görme engelli ve down sendromlu çocukların belgesel ile kısa filmlerini çekmek için geldiklerini söyleyen Kalaycı, internette haberini okudukları Umutcan'ın hikayesinden etkilenip böyle bir karar aldıklarını söyledi. SMA hastalığını anlatmak için belgeselin adını "Sana Masal Anlatmıyorum" koyduklarını ifade eden Kalaycı, amaçlarının SMA hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı arttırmak olduğunu vurguladı. Kalaycı, ilk etapta 25 dakika çekilecek belgeselin üniversitede bir galayla gösterime sunulacağını, daha sonra ise ulusal ve uluslararası festivallere göndermeyi arzu ettiklerini vurgulayarak, "Adana Altın Koza, Antalya Film Festivali'ne göndermeyi düşünüyoruz. Cannes Film Festivali de dahil birçok festivale Umutcan'ın hayat hikayesini, belgeselini göndereceğiz" diye konuştu. Umutcan ve annesi ise çekimler sırasında oldukça heyecanlandıklarını söyledi.