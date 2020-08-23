İstanbul’da Takviye Hazır Kuvvet kuruldu

EmniyetGenel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul'da 500 personelin görev alacağı Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nün kurulduğunu açıkladı. Ankara ve İstanbul'da bulunan Takviye Hazır Kuvvet müdürlüklerinin toplumsal eylemlerde, yüksek riskli spor müsabakalarında, deprem başta olmak üzere doğal afetlerde etkin şekilde görevlendirildiği belirtildi. Elazığ depreminde Takviye Hazır Kuvvet personelinin 2 ay boyunca aralıksız hizmet ettiği kaydedildi. Türkiye'de her yıl yaklaşık 48 bin toplumsal eylem düzenlendiği ve yaklaşık 140 bin personelin değişik illerden takviye olarak görevlendirildiği göz önüne alındığında, Takviye Hazır Kuvvetler Müdürlüğü'nün kurulmasının önemi vurgulandı.