Dolandırıcıların gözde ressamı: Filippo Palizzi

Muğla'nın Milas İlçesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, il dışından ilçeye tarihi objelerin getirilerek pazarlanacağı bilgisine ulaştı.



Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin bulunduğu otele operasyon düzenledi.



Operasyonda, şüpheliler R.A, M.Y. ve D.Y'nin kaldığı otel odasında İtalyan ressam Palizzi imzası taşıdığı iddia edilen ve 50x70 santimetre ebatlarında tabloyla yakalandı. Tablonun, 19. yüzyılın sonlarına ait olduğu ve piyasa değerinin 2 Milyon lira olduğu ifade edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





ADIYAMAN'DA ELE GEÇİRİLEN "PALİZZİ" TABLOSU



Sabah Muhabiri Kenan Gürbüz, Milas'ta ele geçirilen ve 19. yüzyılın sonlarına ait olduğu düşünülen ve piyasa değerinin milyonlarca lirayı değerlendirilen tablonun aynısının 2017 yılında Adıyaman'da ele geçirildiğini belirledi.



Türkiye'nin farklı illerinde ele geçirilen ve İtalyan ressam Filippo Palizzi 'ye ait olduğu iddia edilen tabloların tamamının sahte olduğu, kriminal inceleme de anlaşılmış. Yetkililer, sanatsever vatandaşları olası bir dolandırıcılık mağduru olmamaları için uyarıyor.



2017 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda da bir otomobilde 3 kişi ile birlikte İtalyan ressam Filippo Palizzi imzası taşıyan bir tablo ele geçirilmiş.



Milas ve Adıyaman'da ele geçirilen tablolar ise bire bir aynı. Tek fark, biri çerçeveli, birisi ise çerçevesiz.

İNCELEMEYE ALINDI



Muğla'da ele geçirilen ve 149 yıllık olduğu iddia edilen tablo müze müdürlüğü uzmanları tarafından incelenecek.



Ele geçirilen tablonun, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında olup olmadığına karar verilecek ve 2863 sayılı kanun kapsamında olup olmadığı hakkında bir rapor düzenlenecek.



Kanun kapsamında ise savcının talimatıyla müzeye teslim edilecek. İmistasyon (Taklit) olduğu anlaşılır ise şahıslara iade edilecek.