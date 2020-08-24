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’te korkutan orman yangını

’nin  ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan müdahale edilirken, helikopter desteği istendi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 15:21 Son Güncelleme: 24.8.2020 15:25 ABONE OL
Gölcük’te korkutan orman yangını

Gölcük'ün Halıdere mevkisindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Ormandan yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Tankerler de su takviyesi için bölgeye getirildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yangına havadan da müdahale edilmesi için helikopter desteği talep edildi. Alevlerin söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

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Gölcük’te korkutan orman yangını
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