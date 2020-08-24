‘Kapan’a takıldılar

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri, geçtiğimiz cumartesi günü anadolu yakasında "Kapan" adı verilen geniş kapsamlı bir denetim yaptı. D-100 Karayolu üzerindeki 15 farklı noktada, Sahil Yolu, Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yapılan denetimlere 16 sivil trafik ekibi, 22 resmi trafik ekibi ve 13 motosikletli Şahin Timi katıldı. uygulamada trafik kurallarına ve koronavirüs salgını tedbirlerine uymayan 480 kişiye 364 bin 447 lira ceza kesildi. Ayrıca makas atan 43 sürücü suçüstü yakalandı. 47 araç trafikten men edildi. 20 sürücü alkollü yakalandı ve ehliyetlerine el konuldu. Araçla seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan toplamda 33 sürücüye de trafik cezası kesildi.